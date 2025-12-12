Погода в Калининградской области 12 декабря

Днём в пятницу, 12 декабря, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим кратковременным дождем. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +8°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье и на востоке области (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) днём ожидается температура +9°C. В центре региона она достигнет +8°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +8°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). По территории всего региона пройдут небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт пасмурная погода с небольшим дождем. Утром и днем температура в Калининграде будет в районе +8,2°C. Вечером она опустится до +5,2°C. Утром прогнозируется западный ветер, который днем сменится на северо-западный, а вечером — на северо-восточный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении осеннего декабря. «Днем +7...+9°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера временами также ожидаются небольшие осадки в виде дождя/мороси. Ветер переменный с западного ночью на северо-западный утром днем и вечером. В Калининграде и области ветер ночью — умеренный/свежий (4-9 м/с), порывистый, с утра до вечера — слабый/умеренный (3-7 м/с). На побережье ветер ночью — свежий/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с, днем — умеренный/свежий (4-9 м/с), вечером — слабый/умеренный (2-7 м/с)», — добавляют синоптики-любители.