В Правдинске историческому зданию дневного стационара хотят найти «другой профиль»

В Правдинске бывшему привокзальному отелю, в стенах которого сейчас находятся отделение скорой медицинской помощи и дневной стационар (ул. Кутузова,д. 35), собираются подыскать «другой профиль». Об этом в ходе прямого эфира 6 февраля рассказал глава администрации муниципалитета Владимир Устинов.

Устинов сообщил, что переговоры с губернатором и министром здравоохранения на этот счет уже проведены. Для больницы же принято решение построить новое здание напротив ФОКа.

«На сегодняшний день рассматриваются пока варианты строительства дополнительного здания поликлиники, — пояснил глава. — Не один раз поступали ко мне вопросы: что со старым зданием поликлиники, амбулаторией на Кутузова, 35? Это здание — объект культурного наследия, бывший привокзальный отель в Восточной Пруссии. И мы попросили у минздрава передать это здание муниципалитету. На сегодняшний день у нас идёт процесс передачи».

Памятник архитектуры, как уточнил Устинов, будет восстановлен и сохранен.

«В каком варианте оно будет у нас? Может быть, это будет у нас Дом дружбы народов, может быть, по линии культуры что-то, может быть, будет библиотека. Мы ещё над этим думаем, но в любом случае это здание у нас будет в экономическом обороте», — заключил он.

Напомним, что в октябре прошлого года для проведения противоаварийных и консервационных работ в историческом привокзальном отеле, о котором идет речь, муниципалитет разыскивал подрядчика. Согласно заявке, размещенной на площадке «Фабрикант», ему готовы были заплатить 3,59 млн рублей.

При этом ровно два года назад в том же здании уже начинали ремонтные работы. Контракт Правдинская ЦРБ, к ведомству которой относилось здание, заключала с ООО «Балттрастсервис». Проект ремонта за 1,5 млн рублей разработало ООО «Центр строительства и проектирования». Стоимость ремонта оценивалась в 25,4 млн рублей. Подрядчика удалось найти не сразу. На участие в первых двух аукционах в марте и апреле не было подано ни одной заявки.

Проектом предусматривалось проведение капитального ремонта фасада и кровли здания, окон и дверей с полным сохранением их «исторического рисунка», а также ступеней и крылец. Кроме того, была запланирована установка кровельного ограждения и замена элементов наружного водостока, восстановление утраченных венчающих и подоконных карнизов. Работы должны быть завершены до конца 2023 года.