Региональный центр скорой медпомощи ищет подрядчика на поставку двух реанимобилей

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области ищет подрядчика, который поставит два реанимобиля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена договора — 27,3 млн рублей. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 17 февраля, итоги подведут 19 февраля. Поставить машины необходимо в течение 45 дней с даты заключения договора.

Речь идёт об автомобилях скорой помощи класса «С», предназначенных для реанимационных бригад. Согласно техзаданию, в комплектацию реанимобилей войдут аппараты искусственной вентиляции лёгких с автономной работой не менее 5,5 часа, дефибрилляторы с функциями кардиостимуляции и мониторинга, электрокардиографы с возможностью одновременной записи 12 отведений и передачи данных в консультационный центр и другие приборы.

Машины должны быть окрашены в лимонный флуоресцентный цвет и оснащены свето-звуковой сигнализацией, громкоговорящей системой и системой экстренного реагирования при авариях.

Анонс закупки был опубликован в январе.

Ранее власти выделили более 90 млн рублей на закупку десяти скорых. На участие в торгах была подана одна заявка. Комиссия признала её соответствующей требованиям закупки. Контракт заключили 30 декабря 2025 года с ООО «Сограндис» из Нижнего Новгорода по максимальной стоимости. Исполнить его необходимо до 30 апреля. Как сообщила ранее «Новому Калининграду» главврач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области Жанна Джабраилова, поставка десяти скорых ожидается до конца февраля.