Калининградский зоопарк приглашает отметить Широкую Масленицу

В Калининградском зоопарке 22 февраля в 12:00 отметят Широкую Масленицу (0+). В программе запланированы народные забавы, хороводы, песни и пляски. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Готовьте свои животы для блинов, руки для подушечного боя, а ноги для прыжков: эту зиму мы должны проводить так, чтобы уж от души!» — следует из анонса.

Гурманов обещают порадовать блинами, пирожками и пряниками. Кроме того, местные умельцы научат гостей делать имбирные пряники, фигурки маслениц и лошадок из сена. «Нас ждут песни-пляски, хороводы, веселые скоморохи, игры и забавы. Будем пилить дрова на скорость, поднимать гири и перетягивать канаты, — добавили в зоопарке. — Устроим детские бои на мечах, научимся европейским народным танцам и попытаем удачу в масленичных конкурсах».

Вход по входным билетам. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.