В Госдуме предложили размещать «устрашающие» изображения на бутылках алкоголя

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязательное размещение изображений о вреде злоупотребления спиртным на алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован в электронной базе парламента.

Авторами проекта выступили депутаты Ярослав Нилов, Владислав Даванков, Нина Останина, Яна Лантратова, Алексей Диденко, Дмитрий Гусев и другие.

Инициатива предполагает сопровождение предупредительных надписей о вреде алкогольной продукции рисунками (пиктограммами) «с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных употреблением алкогольной продукции» по принципу «устрашающих картинок на пачках сигарет».

«Потребление алкоголя является причиной высокой смертности, заболеваемости, преступности, травматизма, дорожно-транспортных происшествий и бытового насилия. Алкоголизм оказывает негативное влияние на беременность и рождение детей, подрывая демографическую ситуацию в стране», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За последние 15-20 лет, отмечают в документе, потребление алкоголя в России «заметно снизилось благодаря проводимой государственной политике — росту цен, системному подходу к развитию здорового образа жизни, регулированию мест продажи алкоголя и борьбы с контрафактом, запрету распития в общественных местах».

«Полагаем, что принятие законопроекта позволит снизить потребление алкогольной продукции в России и внесет значительный вклад в улучшение демографической ситуации в стране», — добавляют авторы законопроекта.

