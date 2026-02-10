«Водоканал» устранил утечку, из-за которой затопило проспект Мира в Калининграде

Сотрудники областного «Водоканала» устранили утечку на углу проспекта Мира и улицы Каменной, из-за которой в понедельник, 9 февраля, произошло подтопление и обледенение проезжей части от улицы Каменной до Коммунальной.

«Бригада областного „Водоканала“ завершила работы на проспекте Мира, 106 около 14 часов, — уточнили „Новому Калининграду“ в пресс-службе предприятия. — Сети работают в штатном режиме. Сейчас раскопка огорожена, благоустройство по временной схеме планируется провести завтра, 11 февраля. При нормализации погодных условий дорожное покрытие восстановят».