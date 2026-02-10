Археология на месте парковки у Южного парка подешевела на 5,3 млн рублей

Работы по спасательной археологии на месте строительства автомобильной парковки у входа в Южный парк со стороны проспекта Калинина в Калининграде в ходе торгов подешевели на 5,3 млн рублей. Судя по протоколу подведения итогов определения поставщика, опубликованному на портале Госзакупок во вторник, 10 февраля, на конкурс было подано две заявки, и победитель снизил цену до 15 073 300 рублей.

В минувшую пятницу глава администрации города Елена Дятлова назвала раскопки «обязательной процедурой» и напомнила, что подобные работы проводились при строительстве парковки около спорткомплекса «Юность».

На исполнение контракта отводится 287 дней, непосредственно на работы — 250 дней. По данным источников «Нового Калининграда», работы по археологии ранее были предусмотрены, однако подрядчик приступил к строительству парковки до их выполнения.

В 2022 году стало известно, что власти Калининграда планируют приступить к созданию новых платных парковок в исторической части города. Сообщалось, что первой такой стоянкой должна стать территория в Южном парке. Администрация города объявляла торги по выбору подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции парковки в Южном парке. Победителем аукциона стала компания «БалтСитиСервис», предложившая цену в 2,4 млн рублей при начальной цене в 3 млн.

В октябре 2023 года проект благоустройства парковки в Южном парке получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. В проекте отмечалось, что новый парковочный комплекс будет рассчитан на 125 автомобилей и появится на месте старой парковки. Площадь реконструируемого объекта — 0,7 гектара.

В октябре 2025 года экспертиза одобрила проект благоустройства территории многофункциональной парковки. Предполагается, что дорожки на её территории будут изготовлены из плитки, покрытие проезжей части сделают из гранитной брусчатки. Там также планируют установить туалет и пять торговых павильонов. Проект благоустройства предусматривает работы по озеленению, установку малых архитектурных форм и устройство газонов.