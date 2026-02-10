В Калининградской области увеличилось производство сливочного масла

В Калининградской области увеличилось производство сливочного масла

В Калининградской области в 2025 году произвели 3,8 тыс. тонн сливочного масла, что на 5,6% больше, чем в рекордном за десятилетие 2020-м, когда производство масла составило 3,6 тыс. тонн. Такие данные приводит Калининградстат.

В 2016 году производство сливочного масла составляло 1,6 тыс. тонн, к 2020-му оно достигло 3,6 тыс. тонн. Затем производство начало снижаться. Его увеличение начали отмечать с 2024 года — тогда оно составило 2,7 тыс. тонн.

Производство молока в течение десятилетия только росло, отмечает Калининградстат. За десятилетие оно увеличилось на 51% — с 174,9 тыс. тонн в 2016 году до 264 тыс. тонн в 2025-м.

«В 2025 году рост розничных цен на сливочное масло замедлился. В декабре прошлого года в Калининградской области его средняя розничная цена составила 1 334,64 руб. за килограмм, увеличившись по сравнению с декабрём 2024 года на 4,41%», — добавили в службе госстатистики. В России в декабре 2025 года дороже всего килограмм сливочного масла стоил в Сахалинской области — 1 904,92 руб. Меньше всего платили за масло в Республике Мордовия — 921,64 руб.

