В Светлом дома перевели на электрообогрев из-за аварии на теплосети

В Светлом дома перевели на электрообогрев из-за аварии на теплосети

После аварии на теплосети в микрорайоне Пайза в Светлом семь частных домов временно перевели на электроотопление. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз на оперативном совещании 9 февраля.

Как пояснил министр, микрорайон представляет собой квартал индивидуальной застройки, где «львиная доля» домов уже подключена к газу и использует автономное отопление. Около десяти домов оставались подключенными к централизованной системе. Авария произошла на участке теплотрассы с воздушным исполнением. В период сильных морозов часть сети перемерзла, что привело к отключению теплоснабжения.

«В настоящий момент семь индивидуальных жилых домов находятся с индивидуальным отоплением на электроприборах. В дальнейшем также будет произведен перерасчет за потребленный электроресурс до объема, который был бы при потреблении от Светловской теплосети» — добавил Черномаз.

Как ранее сообщал министр строительства и ЖКХ, за период сильных морозов с 29 января по 5 февраля «было зафиксировано 5 аварий, 53 инцидента, 10 инцидентов в сфере теплоснабжения, 5 аварий, 31 инцидент в сфере холодного водоснабжения и 12 инцидентов в сфере электроснабжения».

