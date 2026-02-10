В горсовете Калининграда обсуждают понятие выдающейся личности

В горсовете Калининграда обсуждают понятие выдающейся личности
Игорь Шлыков. Фото: станица совета депутатов Калининграда в соцсети «ВКонтакте»
Депутатам городского совета Калининграда предложили подумать о том, что должно входить в понятие выдающейся личности. Это необходимо для утверждения нового Порядка согласования установки и демонтажа мемориальных объектов на территории городского округа. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета во вторник, 10 февраля.

Проект нового Порядка представил председатель комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игорь Шлыков.

«Мы доработали проект решения. Предлагаем урегулировать вновь Порядок согласования установки и демонтажа памятников, мемориальных досок и памятных знаков. <...> Кроме этого, вводим понятие выдающейся личности и устанавливаем критерии для увековечивания памяти такой личности. <...> Т.к. у нас в Калининграде много объектов культурного наследия, мы предлагаем рассматривать установку мемориальных табличек и иных форм оповещения внутри этих объектов культурного наследия, не нанося на фасады», — сказал Шлыков.

По словам начальника нормативно-правового отдела горадминистрации Анастасии Бондаренко, правовая экспертиза представленного проекта выявила ряд замечаний, поэтому его необходимо доработать.

«Вопрос очень актуальный и злободневный, — прокомментировал глава города Олег Аминов. — Я попрошу включиться основательно в эту работу и дать свои предложения по части всех пунктов, которые озвучил Игорь Николаевич, чтобы потом не было двоякого трактования, кто признаётся выдающейся личностью, как согласовывается мемориальный объект и т.д.».

Согласно неутверждённому проекту, выдающаяся личность — это «человек, внесший общепризнанный значительный вклад в развитие науки и техники, культуры, искусства, литературы и просвещения, в охрану здоровья, жизни и прав граждан, совершивший воинские подвиги, героические поступки, отличившийся иными заслугами перед городом Калининградом (Кёнигсбергом), Отечеством, обществом, память о котором сохраняется путём установки мемориального объекта».

Проект планируют рассмотреть после доработки и устранения замечаний на заседании горсовета в марте.

Положение «О порядке установки, содержания и демонтажа мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений городского округа „город Калининград“» было принято горсоветом в 2016 году. В 2020-м в него вносили изменения.

