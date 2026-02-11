Экспертиза одобрила проект реконструкции нежилого здания под музей в Балтийске

Проект реконструкции нежилого здания под музей на ул. Гагарина, 22 в Балтийске прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 10 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Асгард» из Кургана. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», зарегистрированное в Москве. Реконструкцией займётся МБУК «Балтийская централизованная библиотечная система».

Изображение: скриншот «Яндекс Панорамы»

По данным сервиса «Яндекс Карты», в здании ранее располагалась гостиница «Балтийская коса».

