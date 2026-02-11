«Ведомости»: эксперты не ожидают массового сокращения рекламы в Telegram

Ограничения работы Telegram могут привести к частичному перетоку рекламных бюджетов на другие платформы. При этом массового и резкого сокращения рекламных вложений в мессенджер не ожидается. Такой прогноз дали «Ведомостям» президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова и гендиректор рекламного агентства NMi Digital Анна Планина.

По мнению экспертов, часть бюджетов на инфлюенс-маркетинг может уйти на тестирование таких каналов VK, Max и Rutube. Но массового и резкого сокращения рекламных вложений в интеграции, размещаемые в Telegram, эксперты не ожидают, поскольку мессенджер глубоко встроен в ежедневную жизнь людей. «Поэтому падение бюджетов на рекламу в нем, скорее всего, будет еще мягче, чем в случае с YouTube, если не будут введены дополнительные законодательные ограничения», — отметила Анна Планина.

По данным собеседников «Ведомостей», в 2025 г. на Telegram пришлось 30–40% сегмента инфлюенс-маркетинга (рекламы у блогеров). Весь сегмент инфлюенс-маркетинга в 2025 г., по разным индустриальным оценкам, составил 50–60 млрд рублей. В декабре 2025 года в Telegram в среднем в сутки заходило 74,3 млн россиян старше 12 лет, следует из данных исследовательской компании Mediascope.

«Месячная аудитория Telegram за указанный период, согласно данным той же компании, составила 93,6 млн человек — это второй результат среди мессенджеров после WhatsApp* (94,5 млн; принадлежит компании Meta** — организация признана экстремистской и запрещена в РФ). На третьей позиции российский Max с результатом в 70 млн человек», — пишет издание.

Для российских рекламодателей сейчас нет эффективной альтернативы Telegram, считают эксперты: к нему близок Max, но в нем пока нет развитой инфраструктуры и большого количества каналов.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

В 2018 году Telegram был заблокирован в РФ по решению Таганского суда Москвы в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В 2020 году Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял блокировку мессенджера, поскольку «позитивно оценил высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

* WhatsApp — Упоминаемый ресурс WhatsApp принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской на территории Российской Федерации

** Meta Platforms Inc. — Запрещенная в России организация. Организация признана экстремистской Тверским судом города Москвы.