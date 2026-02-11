В России возвращают возможность базового изучения предметов в старших классах

С 1 сентября 2027 года в старших классах российских школ запланировано введение нового ФГОСа. Одно из основных изменений — возможность для старшеклассников изучать все предметы на базовом уровне. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сейчас все классы старшей школы должны иметь один из шести профилей — агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. В рамках первых пяти на углубленном уровне изучаются предметы из связанных с ними областей знаний. Например, в технологическом профиле это математика, физика и информатика, в агротехнологическом — биология, химия, математика и физика. Для школьников, чей выбор предметов для углубленного изучения не подошел под определенную категорию (например, они хотят усиленно учить английский язык и биологию), есть универсальный профиль.

При этом нынешние ФГОСы не предполагают вариант, когда все предметы изучаются на базовом уровне,— как минимум два должны преподаваться по усиленной программе. Такие правила вступили в силу в 2023 году, до этого старшеклассники могли проходить все дисциплины без углубления. Одобренные в Минпросвещения поправки возвращают школьникам такую возможность.

Одновременно с этим в новой редакции ФГОСов прописана возможность усиливать профиль класса за счет элективных (дополнительных) курсов. Например, в рамках технологического направления могут существовать инженерные (по подготовке будущих инженеров-проектировщиков) или информационные (подготовка будущих программистов) группы. Школы и раньше прибегали к такому варианту составления расписания, но теперь это прописано на уровне образовательного стандарта.

В пояснительной записке к проекту стандарта указывается, что изменения «обеспечивают возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся».

В последние несколько лет наметилась тенденция на возвращение популярности базового, а не профильного образования, полагает доцент Государственного университета просвещения Вадим Ковригин. «Интересы учащихся динамичны, и более чем в половине случаев выбор направления дальнейшего обучения происходит в десятом или даже одиннадцатом классе», — отметил эксперт. В итоге, по его словам, школьники выбирают специализацию неосознанно, основываясь на интересах друзей или популярности того или иного учителя. Дальнейшее обучение в вузе в результате, как правило, не совпадает со школьным профилем.

«Новые стандарты добавляют образовательному процессу гибкости,— уверен Ковригин.— Многим лучше изучать предметы в равной степени и участвовать в профориентационных мероприятиях, чтобы понять свои потребности и возможности для будущей профессии».