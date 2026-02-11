Между Калининградом и Гданьском назначили дополнительные рейсы автобусов

Между Калининградом и Гданьском назначили дополнительные рейсы автобусов
Фото: АО «Автовокзал»
Все новости по теме: Польша

По международному автобусному маршруту № 900 Гданьск — Калининград — Гданьск назначены дополнительные рейсы. Об этом сообщили в калининградском автовокзале.

Даты выполнения рейсов: 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 и 28 февраля. Время отправления: из аэропорта Гданьска им. Леха Валенсы (ул. Словацкого, 200, остановка городского транспорта, платформа 7) — 11:30, из Гданьска (автобусная остановка «Автовокзал», ул. 3 Мая, 12) — 12:00, из Калининграда — 19:15.

Перевозчик — EuroTransBus Piotr Korpet ( Польша). Билеты можно приобрести в кассах и на официальном сайте автовокзала.

«По вопросу получения информации о пересечении Государственной границы Российской Федерации физическими лицами необходимо обращаться в Пограничную службу ФСБ России», — указано на сайте автовокзала.

