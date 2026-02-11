На капремонт детского сада в Гусеве направляют более 211 млн рублей

На капитальный ремонт здания детского сада № 5 на ул. Железнодорожной в Гусеве, детской и спортивной площадок, а также на устройство агрозоны с опытным участком для функционирования агрогрупп выделили более 211 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МАДОУ «Детский сад № 5». Капитальный ремонт здания запланирован на ул. Железнодорожной, 15, 17. Работы должны начаться 1 мая, а закончиться — не позднее 28 ноября. Источниками финансирования по договору выступают федеральный, областной и местный бюджеты, а также внебюджетные средства в рамках реализации госпрограммы Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий». Начальная цена составляет 158 735 320,12 руб.

На капремонт спортивной и детской площадки, а также устройства агрозоны выделили 52 974 869,37 руб. Срок начала работ также составляет 1 мая. Завершить их необходимо не позднее 28 ноября.

Форма проведения закупок — аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки будут приниматься до 25 февраля.

В январе 2025 года проект капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 5» на ул. Железнодорожной в Гусеве прошёл госэкспертизу.