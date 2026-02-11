На капремонт детского сада в Гусеве направляют более 211 млн рублей

На капремонт детского сада в Гусеве направляют более 211 млн рублей
Изображение: скриншот «Яндекс Панорамы»
Все новости по теме: Госзакупки

На капитальный ремонт здания детского сада № 5 на ул. Железнодорожной в Гусеве, детской и спортивной площадок, а также на устройство агрозоны с опытным участком для функционирования агрогрупп выделили более 211 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МАДОУ «Детский сад № 5». Капитальный ремонт здания запланирован на ул. Железнодорожной, 15, 17. Работы должны начаться 1 мая, а закончиться — не позднее 28 ноября. Источниками финансирования по договору выступают федеральный, областной и местный бюджеты, а также внебюджетные средства в рамках реализации госпрограммы Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий». Начальная цена составляет 158 735 320,12 руб.

На капремонт спортивной и детской площадки, а также устройства агрозоны выделили 52 974 869,37 руб. Срок начала работ также составляет 1 мая. Завершить их необходимо не позднее 28 ноября.

Форма проведения закупок — аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки будут приниматься до 25 февраля.

В январе 2025 года проект капитального ремонта здания МАДОУ «Детский сад № 5» на ул. Железнодорожной в Гусеве прошёл госэкспертизу.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter