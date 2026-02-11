Калининградцам предлагают поучаствовать в акции книгодарения

Городские библиотеки Калининграда до 15 февраля принимают участие в десятой общероссийской акции книгодарения «Дарите книги с любовью». Об этом сообщает пресс-служба МАУК «Калининградская централизованная библиотечная система».

Акция проходит в преддверии Международного дня книгодарения. Жителям предлагают передать книги в любую городскую библиотеку. Подаренные издания либо пополнят библиотечные фонды, либо будут переданы в организации, где они более востребованы.

Как отмечают в пресс-службе, бумажные книги остаются востребованными и в цифровую эпоху. Каждое подаренное издание — возможность для читателей получить новые знания и впечатления.

Книги можно принести в Центральную городскую библиотеку им. А. П. Чехова и другие библиотеки системы. Список адресов опубликован на сайте Калининградской ЦБС.

