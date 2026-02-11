В школе Зеленоградска ученица распылила перцовый баллончик, возбуждено дело

В отношении 16-летней школьницы из Зеленоградска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Девушка распылила в учебном заведении перцовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов прокурорской проверки и материалов, собранных подразделением по делам несовершеннолетних ОМВД России «Зеленоградский».

По версии следствия, 29 января школьница принесла в учебное заведение перцовый баллончик, который на перемене распылила в коридоре. В результате 11-летний ученик получил химический ожог глаз. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.