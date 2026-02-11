В Калининградскую область ввезли около 1,5 тыс. тонн овощей

С 1 января по 10 февраля 2026 года в Калининградскую область ввезли около 1,5 тыс. тонн импортных овощей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 тыс. тонн). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Традиционно лидирующую позицию по поставкам занимает Турция, отправившая в регион 910 тонн овощей, что составляет около 59% от общего объема. Из Турции импортировали баклажаны, томаты, капуста, огурцы, перец и кабачки. Кроме турецких овощей, продукция также поступала из Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Израиля, Китая и Марокко.

Сотрудники ведомства досмотрели партии подкарантинной продукции. Отобранные образцы направили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. Партии подкарантинной продукции, свободные от карантинных объектов, допустили к ввозу на территорию Калининградской области.