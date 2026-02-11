В Калининградскую область ввезли около 1,5 тыс. тонн овощей

Все новости по теме: Импорт
В Калининградскую область ввезли около 1,5 тыс. тонн овощей

С 1 января по 10 февраля 2026 года в Калининградскую область ввезли около 1,5 тыс. тонн импортных овощей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 тыс. тонн). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Традиционно лидирующую позицию по поставкам занимает Турция, отправившая в регион 910 тонн овощей, что составляет около 59% от общего объема. Из Турции импортировали баклажаны, томаты, капуста, огурцы, перец и кабачки. Кроме турецких овощей, продукция также поступала из Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Израиля, Китая и Марокко.

Сотрудники ведомства досмотрели партии подкарантинной продукции. Отобранные образцы направили в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. Партии подкарантинной продукции, свободные от карантинных объектов, допустили к ввозу на территорию Калининградской области.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter