Росавиация: рейсы авиакомпании «Россия» на Кубу будут приостановлены

Рейсы авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на Кубу после вывоза туристов в ближайшие дни будут временно приостановлены. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

«В ближайшие дни авиакомпания „Россия“ выполнит ряд рейсов с загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву — для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе. После чего полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена — до изменения ситуации», — сказано в сообщении.

Решение связано со сложностями с топливной заправкой самолетов на Кубе. Расписание полетов также изменила авиакомпания «Северный ветер» (Nordwind).

«Минтранс России и Росавиация держат на особом контроле ситуацию с перелетами между странами, поддерживают постоянный контакт с авиавластями Кубы. Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран», — отметили в Росавиации.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, придется делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

Туроператор Pegas Touristik остановил продажу туров на Кубу. Туристам, которые уже купили путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора.