Экспертиза одобрила проект капремонта общежития педколледжа в Черняховске

Экспертиза одобрила проект капремонта общежития педколледжа в Черняховске
Скриншот «Яндекс Панорамы»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Проект капитального ремонта здания общежития № 1 ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» прошёл государственную экспертизу. Он запланирован на ул. Пионерской, 12 в Черняховске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 13 февраля. Документацию для экспертизы подготовил Евгений Сиплевич. В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж».

В Черняховске также планируют провести капитальный ремонт в одном из корпусов Педагогического колледжа. Речь идёт об учебном корпусе № 3, расположенном по адресу: ул. Пионерская, 10/1. Полный объём финансового обеспечения — 34 168 630 рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter