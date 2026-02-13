Экспертиза одобрила проект капремонта общежития педколледжа в Черняховске

Проект капитального ремонта здания общежития № 1 ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» прошёл государственную экспертизу. Он запланирован на ул. Пионерской, 12 в Черняховске. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 13 февраля. Документацию для экспертизы подготовил Евгений Сиплевич. В качестве экспертной организации выступило ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж».

В Черняховске также планируют провести капитальный ремонт в одном из корпусов Педагогического колледжа. Речь идёт об учебном корпусе № 3, расположенном по адресу: ул. Пионерская, 10/1. Полный объём финансового обеспечения — 34 168 630 рублей.