Снова до −24°C: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

Фото: «Новый Калининград»
Оттепель, как ожидается, закончится на территории региона уже к вечеру пятницы. Вся «каша» на дорогах и тротуарах замёрзнет. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью в Калининграде и области −4...-8°C (на севере до −9...-10°C), пасмурно, местами возможен небольшой снег. Днём −4....-7°C, утром и днём — облачно, местами возможен небольшой снег, вечером — переменная облачность без осадков. Ветер северный/ северо-западный, в Калининграде и области — слабый (2-7 м/с), на побережье — умеренный (3-8 м/с), в порывах до 10-12 м/с.

В воскресенье ночью в Калининграде и области до −13...-17°C (местами, особенно в низменностях и на севере области, до −18...-20°C), переменная облачность, дымка, возможен туман, отложения изморози. Днём −6...-10°C, малооблачно и без осадков (утром и вечером возможна дымка, туман, отложения изморози). Вечером похолодает до −15...-20°C. Ветер переменный с северо-восточного на восточный/ юго-восточный — слабый (0-4 м/с).

«Ночь понедельника, предварительно, может принести нам очень суровые морозы до −19...-24°C и ниже по области, днём понедельника и вторника температура вряд ли превысит −6...-9°C, ночью вторника воздух может остыть до −14...-17°C и ниже. Как минимум в понедельник небо должно быть солнечным. Дальнейшие перспективы труднопрогнозируемы, и всё же актуальные тенденции склоняются к незначительному повышению температуры к середине/ концу недели», — добавили в паблике.

