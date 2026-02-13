Горвласти: основной упор делается на борьбу с подтоплениями (фото)

В Калининграде коммунальные службы 13 февраля делают основной упор на борьбу с подтоплениями. Для этого МБУ «Гидротехник» сформировал 15 бригад. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

У каждой бригады своя специализация: проверка сетей с помощью роботов телеинспекции, ликвидация возникающих ледяных заторов на водовыпусках или работа каналопромывочных машин.

Кроме того, в городе ведётся расчистка решёток на дождеприёмных колодцах, однако, по словам Дятловой, эту работу коммунальщики выполняют постоянно. «Эта же задача, как первостепенная, поставлена и „Чистоте“. Дворники особое внимание уделяют пешеходным переходам и остановкам. Оба предприятия сейчас работают в тесной связке, сообщая друг другу, где и чьё требуется вмешательство», — указала сити-менеджер.

Фото: Елена Дятлова

Рабочая смена на «Гидротехнике» заканчивается в 21:00. После этого дежурные начинают проводить ночной мониторинг, по итогам которого составляется перечень адресов. Их должны будут отработать в течение выходных.

«Уважаемые калининградцы, сегодня в нашем городе очень сложные погодные условия, прошу всех быть на улице предельно внимательными и осторожными. Cтараемся делать всё, что от нас зависит, чтобы нивелировать последствия стихии», — добавила Дятлова.