Центробанк России снизил ключевую ставку до 15,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15,5% годовых. Такое решение совет директоров регулятора принял 13 февраля, сообщили в пресс-службе Центробанка.

В регуляторе отметили, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен временно ускорился из-за разовых факторов, однако устойчивые показатели инфляции существенно не изменились. После исчерпания влияния этих факторов инфляция, по оценке Центробанка, возобновит снижение.

«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», — сообщили в пресс-службе.

По прогнозу регулятора, в 2026 году средняя ключевая ставка составит 13,5-14,5% годовых. Годовая инфляция снизится до 4,5-5,5%, а устойчивая инфляция приблизится к целевому уровню 4% во втором полугодии 2026 года. По оценке на 9 февраля, годовая инфляция составляла 6,3%.

В Центробанке добавили, что напряженность на рынке труда постепенно снижается, а рост внутреннего спроса в ближайшие месяцы будет более сдержанным. При этом проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными.

Следующее заседание совета директоров Центробанка по вопросу ключевой ставки запланировано на 20 марта 2026 года.

Ранее совет директоров регулятора в декабре 2025 года также снижал ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 16%.