В Калининграде четвертый день не могут найти 12-летнего школьника (фото)

В Калининграде с 10 февраля ведутся поиски 12-летнего школьника. Тимур Бурлуцкий во вторник около 10:30 часов ушел в неизвестном направлении с территории школы на ул. Подполковника Емельянова и пропал. Информация о розыске ребенка размещена на странице «ВКонтакте» ПСО «Запад», также о происшествии сообщала пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили корреспонденту «Нового Калининграда» в ПСО «Запад» мальчик воспитывается матерью и отчимом. Ранее неоднократно уходил из дома. Последний раз его видели 11 февраля на улице Аксакова.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, на волосистой части головы справа имеется выбритая стрела, отсутствует один верхний передний зуб. Был одет в куртку красно-черного цвета, серую шапку, спортивные брюки зеленого цвета, полуботинки темно-черные. При себе имел портфель зеленого цвета.

Информацию, которая может помочь в поисках ребенка, просят сообщать по телефонам ОМВД: 8 (4012) 552-403 или 02, 112, а также по номерам горячей линии ПСО «Запад» 8(4012)508-038 и 8(4012) 520-444.