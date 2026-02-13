«Балтика» объявила о расторжении договора аренды полузащитника «Ростова»

«Балтика» объявила о расторжении договора аренды Даниила Уткина. Полузащитник клуба из Ростова-на-Дону отправился в московское «Торпедо», сообщила калининградская команда в своём телеграм-канале.

«Между футбольными клубами „Балтика“ и „Ростов“ достигнута договорённость о досрочном прекращении арендного соглашения Даниила Уткина. Полузащитник присоединился к нашей команде в июне, однако травма не позволила футболисту показать свои лучшие качества. В составе „Балтики“ Уткин провёл два официальных матча», — говорится в заявлении балтийцев.

Даниил Уткин пришёл в команду в один день с Мингияном Бевеевым в середине июня 2025-го. В сезоне 2025/2026 полузащитник провёл за «Балтику» 69 минут во всех турнирах, из которых всего лишь одна — в Российской Премьер-лиге.

В конце декабря «Балтика» объявила о расторжении контрактов с Амиром Мохаммадом и Диего Луной и продлении соглашения с Владиславом Поспеловым. Тогда же стало известно, что РФС наложил на клуб трансферный бан в связи с задолженностью. 29 декабря ограничения были сняты. 26 января клуб сообщил, что московский «Спартак» выкупил права на полузащитника Владислава Сауся. Тогда же было объявлено о продлении трудового соглашения с Максимом Петровым. В конце января «Балтика» сообщила, что просматривает на своих сборах защитника московского ЦСКА Михаила Рядно. Спустя несколько дней «Балтика» объявила о первом трансфере в зимнее межсезонье. Клуб арендовал 25-летнего панамского защитника Эдуардо Андерсона до конца сезона с правом полноценного выкупа.

После игры с «Крыльями Советов» балтийцы ушли в отпуск в связи с паузой в Российской Премьер-лиге. После 18 туров первенства калининградский клуб расположился на пятом месте с 35 очками. Возобновится чемпионат 27 февраля. В этот день «Балтика» в Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч на «Газпром Арене» запланирован в 18:30 (0+).

После 18 туров Российской премьер-лиги «Балтика» занимает пятое место с 35 очками. Чемпионат возобновится 27 февраля матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.