В Черняховске начали капремонт дома из исторического комплекса «Порт-Артур»

В Черняховске начинается капитальный ремонт многоквартирного дома № 13 на улице Комсомольской, который относится к жилому комплексу, известному под народным названием «Порт Артур» (дома № 3, 5,7, 9, 11,13,15 на улице Комсомольской). Об этом сообщил глава администрации округа Виктор Вобликов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, комиссия приняла решение о старте работ после завершения подготовительных этапов и согласования проектной документации. В доме планируют отремонтировать фасад и кровлю, к работам подрядчик должен приступить в ближайшее время.

Глава администрации отметил, что при проведении капремонта предполагается обеспечить взаимодействие между Фондом капитального ремонта, администрацией и жителями дома. Подрядчику поставлена задача соблюдать сроки и требования к качеству материалов, а также поддерживать контакт с жильцами.

Фото со страницы во «ВКонтакте» Виктора Вобликова