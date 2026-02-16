Власти Калининграда нашли подрядчика для благоустройства сквера на ул. Флотской

Контракт на благоустройство сквера на ул.Флотской в Калининграде власти заключили с компанией «Меркурий» из Санкт-Петербурга. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт подписали 16 февраля 2026 года. Участие в торгах принимали три компании. Победитель снизил стоимость работ с 61,5 до 57,2 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до 11 сентября текущего года.

ООО «Меркурий», согласно данным открытых источников, зарегистрировано в Санкт-Петербурге и действует с 2016 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Численность сотрудников колеблется от одного до пяти человек.

Осенью 2019 года зелёную зону в районе улиц Флотской, Крымской и Московского проспекта предложили назвать сквером Подводников (в память о погибших подводниках с атомной подводной лодки «Курск»). Территория дважды участвовала в общественном голосовании на проведение благоустройства, первое место так и не заняла, но власти всё же решили её благоустроить. Изначально работы планировали провести в течение 2025 года.

О том, что подрядчик завершает разработку проекта благоустройства сквера на улице Флотской, стало известно в октябре 2023 года. В зелёной зоне предусмотрены разные виды пешеходного покрытия и мемориал погибшим подводникам. Проект был представлен главным архитектором Калининграда Андреем Анисимовым в эфире Центра развития «ГорПросвет». Он отметил, что сквер ранее не имел никакой функции, кроме транзитной, однако в мэрии захотели сделать акцент на мемориальной составляющей.

Площадь территории сквера в нынешнем виде составляет 0,6 га, площадь запланированного благоустройства — около 0,8 га. В августе 2024 года власти заказали проект реконструкции этой зелёной зоны. С подрядчиком — компанией «Проекткант» — заключили контракт на 1,3 млн рублей. Проект благоустройства сквера прошёл госэкспертизу в сентябре 2025 года. В октябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что работы могут закончить в 2026 году, если начнут в 2025-м. Указанное в документации к закупке количество этапов — семь.