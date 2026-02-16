Власти: для жителей области стала доступна запись к врачу через МАХ

В Калининградской области внедряется механизм записи к врачу с помощью мессенджера MAX. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Оформление заявки через виртуального помощника занимает всего несколько минут и доступно прямо в чате мессенджера. Приложение также поможет вызвать специалиста на дом, перенести или отменить визит медработника всего за несколько кликов, без ожидания в очередях и дополнительных звонков в поликлиники», — говорится в сообщении.

Для первой записи требуется пройти идентификацию по фамилии, дате рождения и номеру полиса ОМС. Бот https://max.ru/medreg39_bot верифицирован и работает в рамках государственной информационной системы здравоохранения.

«Ваши данные защищены. Отметим, что нововведение является частью масштабной цифровой трансформации регионального здравоохранения, направленной на повышение доступности медицинской помощи и комфорта жителей», — добавили в пресс-службе.

По состоянию на 21 января услугу записи к врачу через МАХ запустили в двух третях регионов России, сообщал РБК.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



