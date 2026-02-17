Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться за рост зарплаты и карьеру

Все новости по теме: РПЦ
Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться за рост зарплаты и карьеру

Верующим не стоит молиться о повышении зарплаты, карьере и улучшении материального благополучия. Как пишет РБК, об этом заявил патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение. Видео, как отмечает агентство, опубликовано на YouTube-канале «Союза».

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск», — сказал патриарх. По его словам, на такие просьбы «небо не отвечает».

Предстоятель Русской православной церкви призвал молиться обо всем, что касается веры, отношений с родными и близкими.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter