Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться за рост зарплаты и карьеру

Верующим не стоит молиться о повышении зарплаты, карьере и улучшении материального благополучия. Как пишет РБК, об этом заявил патриарх Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение. Видео, как отмечает агентство, опубликовано на YouTube-канале «Союза».

«Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск», — сказал патриарх. По его словам, на такие просьбы «небо не отвечает».

Предстоятель Русской православной церкви призвал молиться обо всем, что касается веры, отношений с родными и близкими.