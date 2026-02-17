Калининградская область поднялась в рейтинге цифровой трансформации

Калининградская область поднялась в рейтинге цифровой трансформации

Калининградская область поднялась на 29 позиций и заняла 39-е место в общероссийском рейтинге цифровой трансформации по итогам 2025 года. Он рассчитывался по шести показателям: «Госуслуги и жизненные ситуации», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Социальная сфера», «Искусственный интеллект, данные и отчетность», «Поддержка отрасли и кадры». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В Калининградской области в электронный формат переведено более 100 госуслуг, 84 из которых — массовые социально значимые. В течение прошлого года жители региона подали через «Госуслуги» свыше 270 тысяч обращений на получение региональных и муниципальных услуг, что на 30% больше, чем годом ранее. При этом доля услуг с оценкой уровня удовлетворенности выше 4,5 составила 60%.

Как отмечает пресс-служба, на положительную динамику рейтинга цифровой трансформации повлияла работа по переводу исполнительных органов и подведомственных учреждений на отечественное программное обеспечение: операционных систем, офисного программного обеспечения, электронной почты. В течение 2025 года на автоматизированных рабочих местах сотрудников исполнительных органов установили свыше 2 тыс. операционных систем. Кроме того, сейчас продолжается работа по оснащению их отечественным офисным пакетом и коммуникационными сервисами.

«Цифровизация — одно из приоритетных направлений работы правительства региона. Мы добились высоких показателей и не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди — большая работа по внедрению технологий искусственного интеллекта, продолжению цифровизации социальной сферы», — отметила и. о. министра цифровых технологий и связи Калининградской области Анастасия Голубых.


