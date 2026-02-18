Калининград и Сочи вошли в число городов с самой низкой этажностью новостроек

Калининград и Сочи заняли последние позиции в рейтинге крупных городов России по средней высоте сданных в 2025 году домов. Об этом сообщают аналитики сервиса «Циан».



Данные приведены по 37 крупнейшим городам РФ, в которых ежегодно завершалось строительство хотя бы одного многоквартирного дома. Калининград оказался на предпоследнем месте, Сочи — на последнем.

«15 этажей — средняя высота многоквартирного дома, сданного в России в 2025 г. Лидируют по этому показателю Москва, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж, причём в первой тройке он превышает отметку в 20 этажей. Самые низкие дома строят в Сочи, Калининграде и Ярославле (менее 10 этажей)», — говорится в докладе.

Средняя этажность домов в Калининграде в 2025 году составила 9,1. В 2022 году этот показатель равнялся 10,4 этажа, в 2019-м — 9,2.