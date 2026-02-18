Мишустин поручил усилить контроль цен на социально значимые товары

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости постоянного контроля за формированием цен на социально значимые товары. Об этом сообщает ТАСС по итогам встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.

«Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары», — сказал Мишустин. По его словам, у ФАС для этого есть все необходимые механизмы и наработанная практика. «Прошу вас лично отслеживать ситуацию и докладывать в правительство», — обратился он к главе ведомства.

В числе направлений, где требуется пристальное наблюдение за прозрачностью ценообразования, премьер назвал рыбную продукцию, лекарства, связь и транспортные услуги. Кроме того, он подчеркнул важность контроля тарифов в сфере ЖКХ в отопительный сезон. «Сейчас в активной фазе отопительный сезон в стране, и, конечно, контроль тарифов — одна из приоритетных задач Федеральной антимонопольной службы», — отметил председатель правительства.