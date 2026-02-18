ЦБ: жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти в конце 2025-го

ЦБ: жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти в конце 2025-го

Количество жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов в ноябре-декабре 2025 года перестало увеличиваться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Видим, что в ноябре-декабре жалобы перестали расти, это можно считать первым обнадеживающим сигналом, — сказала Набиуллина в ходе форума „Кибербезопасность в финансах“. — Увидели, что и реальные дроперы, они не пренебрегают возможностью пожаловаться, а вдруг повезет и их исключат из этой базы данных. Большое число именно дропперов с этими жалобами».

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов также отмечал, что жалобы на блокировки от дропов растут: «Действительно, проблема жалоб существует. Мы видим здесь два вида жалоб. Это жалобы от потерпевших от мошенничества. И жалобы действительно, вы правы, от дроперов, их количество увеличивается».

Напомним, что с 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. В ноябре стало известно, что мошенники стали убеждать россиян перевести самим себе крупные суммы по СБП, поэтому такие операции включат в признаки мошеннических.

В середине ноябре 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост жалоб на необоснованную блокировку счетов говорит о том, что где-то «перегнули палку», борясь с мошенничеством.


