Горвласти о последствиях морозов: аварии были, но потребитель их не заметил

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Минувшие морозы не принесли значительных аварий городскому хозяйству Калининграда, а незначительные повреждения на сетях были оперативно устранены. Об этом во вторник, 17 февраля, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова после оперативного совещания.

«В эту неделю у нас были незначительные аварии на сети, но конечный потребитель не почувствовал ничего, потому что мы оперативно принимали меры по их ликвидации и устранению. Мы не допустили падения температуры теплоносителя на конечных устройствах в жилых домах и в учреждениях социальной сферы», — заявила Дятлова.

Глава добавила, что коммунальщикам удалось автоматизировать мониторинг, и теперь информация об утечках поступает им раньше жалоб жителей.

«Нет у нас пока больших проблем с теплотрассами (с теплоснабжением и с горячим водоснабжением) в Калининграде. Я надеюсь, что мы сможем эту зиму пережить без проблем, — добавила она. — Мы говорили, что уже готовимся к следующему зимнему периоду. Мы беспрецедентно делаем большое количество ремонтных работ на наших коммуникациях. Большая работа идёт по планомерной замене коммуникаций, которые находятся как в подземном, так и в надземном исполнении. Основные аварии, которые возникают в зимний период, как правило не на тепловых источниках, а на сетях».

