Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам россиян в Telegram

Иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, это подтверждено российскими правоохранителями. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал он.

По словам министра, полученные данные используются в рамках ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ. «Если раньше это все-таки носило эпизодический характер, то сейчас это носит уже систематический характер», — отметил он.

Глава Минцифры также сообщил, что принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения СВО. При этом он выразил надежду, что российские военнослужащие смогут «перестроиться» и перейти из Telegram в другие сервисы.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

В 2018 году Telegram был заблокирован в РФ по решению Таганского суда Москвы в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В 2020 году Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял блокировку мессенджера, поскольку «позитивно оценил высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».