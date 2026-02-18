«Теперь у нас есть свой Рафинья»: «Балтика» арендовала нападающего из Бразилии (фото)

«Балтика» арендовала нападающего бразильской «Куябы». 26-летний форвард Дерик Ласерда переехал в Калининград до конца сезона с правом выкупа, сообщил клуб в своём телеграм-канале.



«Дерик — воспитанник бразильского клуба „Резенди“. За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в „Резенди“ Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран! <...> Теперь у нас есть свой Рафинья (сравнение с испанским нападающим „Барселоны“ — прим. „Нового Калининграда“)» — представили балтийцы новичка команды.



Ласерда за свою карьеру поиграл в Португалии, Испании и Бразилии. В его карьере было уже пять клубов. Отметим, что на позиции центрфорварда в «Балтике» также есть сальвадорец Брайан Хиль, нигерийцы Тентон Йенне и Чинонсо Оффор, а также воспитанник Кирилл Степанов. Сейчас в клуб вернулся нападающий Кирилл Никишин, сыгравший первую половину сезона в волгоградском «Роторе».



При этом другой бразильский форвард уехал из Калининграда в аренду. Узбекистанский «Навбахор» взял Алекса Фернандеса до конца 2026 года. Узбекистанская Суперлига как раз играется по системе весна-осень, то есть все матчи одного розыгрыша чемпионата проводятся внутри календарного года. О новом трансефере на выход калининградцы тоже сообщили в своём телеграм-канале.

