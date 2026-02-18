«Теперь у нас есть свой Рафинья»: «Балтика» арендовала нападающего из Бразилии (фото)

Дерик Ласерда. Фото: ФК Балтика
Дерик Ласерда. Фото: ФК Балтика
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» арендовала нападающего бразильской «Куябы». 26-летний форвард Дерик Ласерда переехал в Калининград до конца сезона с правом выкупа, сообщил клуб в своём телеграм-канале.

«Дерик — воспитанник бразильского клуба „Резенди“. За основной состав родной команды он дебютировал в 2018 году. После сезона в „Резенди“ Ласерда попробовал себя в нескольких клубах разных стран! <...> Теперь у нас есть свой Рафинья (сравнение с испанским нападающим „Барселоны“ — прим. „Нового Калининграда“)» — представили балтийцы новичка команды.

Ласерда за свою карьеру поиграл в Португалии, Испании и Бразилии. В его карьере было уже пять клубов. Отметим, что на позиции центрфорварда в «Балтике» также есть сальвадорец Брайан Хиль, нигерийцы Тентон Йенне и Чинонсо Оффор, а также воспитанник Кирилл Степанов. Сейчас в клуб вернулся нападающий Кирилл Никишин, сыгравший первую половину сезона в волгоградском «Роторе».

При этом другой бразильский форвард уехал из Калининграда в аренду. Узбекистанский «Навбахор» взял Алекса Фернандеса до конца 2026 года. Узбекистанская Суперлига как раз играется по системе весна-осень, то есть все матчи одного розыгрыша чемпионата проводятся внутри календарного года. О новом трансефере на выход калининградцы тоже сообщили в своём телеграм-канале.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter