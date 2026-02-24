СМИ: Павла Дурова подозревают в содействии терроризму

Действия основателя Telegram Павла Дурова стали предметом расследования по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Об этом «Российская газета» сообщает со ссылкой на материалы ФСБ.



Как сообщает издание, в России с 2022 года зарегистрировано более 153 тысяч преступлений с использованием мессенджера, 33 тысячи из них — преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Через Telegram, подчёркивает «Российская газета», координировался теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший в марте 2024 года. При этом ФСБ предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram. Среди них — 61 массовое убийство в школах.

«Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», — пишет издание.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

В 2018 году Telegram был заблокирован в РФ по решению Таганского суда Москвы в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В 2020 году Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял блокировку мессенджера, поскольку «позитивно оценил высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».