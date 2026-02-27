В Калининграде планируют запустить водную экскурсию на Балткосу

Все новости по теме: Туризм
В Калининграде планируют запустить водную экскурсию на Балткосу

Новый водный маршрут «По волнам на край России» планируется запустить в 2026 году в Калининградской области. Об этом на круглом столе 27 февраля в региональном информационном центре ТАСС сообщила руководитель проекта «Западная точка» Ирина Павлущенко.

«Мы купили два больших катера, устроили людей города Балтийска к себе на работу. В 2026 году готовы ещё взять людей, потому что у нас расширение идёт, мы увеличиваем свой флот», — сказала она.

Павлущенко сообщила, что новый маршрут соединит Калининград, Балтийск и Балтийскую косу. Отправление планируется организовать от Музея Мирового океана, в кассах которого будут продаваться билеты.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter