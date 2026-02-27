В Калининграде планируют запустить водную экскурсию на Балткосу

Новый водный маршрут «По волнам на край России» планируется запустить в 2026 году в Калининградской области. Об этом на круглом столе 27 февраля в региональном информационном центре ТАСС сообщила руководитель проекта «Западная точка» Ирина Павлущенко.

«Мы купили два больших катера, устроили людей города Балтийска к себе на работу. В 2026 году готовы ещё взять людей, потому что у нас расширение идёт, мы увеличиваем свой флот», — сказала она.

Павлущенко сообщила, что новый маршрут соединит Калининград, Балтийск и Балтийскую косу. Отправление планируется организовать от Музея Мирового океана, в кассах которого будут продаваться билеты.