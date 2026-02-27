В Калининградской области подорожали услуги в нотариальных конторах

В Калининградской области в январе 2026 года отметили рост индекса потребительских цен по 67 наблюдаемым видам услуг в размере от 0,2% до 15%. Список самых подорожавших возглавили услуги в нотариальных конторах. Такие данные приводит Калининградстат.

Оформление доверенности в нотариальной конторе за месяц прибавило в цене 15% (2,3 тыс. руб.). Удостоверение завещания у нотариуса стало дороже на 13,64% (2,5 тыс. руб.).

Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда подорожал на 12,5% (234,92 руб. за 100 км пути). Поездки в страны Закавказья выросли в цене на 10,16% (35 068,28 руб.). Кроме того на 10,16% увеличилась годовая стоимость полиса КАСКО (62 557,71 руб.).

Больше всего снизилась цена на поездки в Объединённые Арабские Эмираты (-11,29%, 57 707,75 руб.). Аренда автомобилей стала дешевле на 9,06% (89,21 руб. за час). Аренда двухкомнатной квартиры подешевела на 8,37% (31 946,95 руб.), проезд в купейном вагоне фирменного поезда — на 6,69% (604,62 руб. за 100 км пути), а поездки в Египет — на 5,31% (44 340,62 руб.).

