«Дом семьи» на улице Леонова планируют закрыть на капремонт до декабря

Здание «Дома семьи» на улице Леонова, 4 в Калининграде планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом говорится в ответе Министерства молодежной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда».

В ведомстве сообщили, что ремонт запланирован на 2026 год в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Она реализуется по федеральному проекту «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Средства поступают из федерального и областного бюджетов, получателем выступает администрация Калининграда.

По информации областного министерства, в здании проведут капитальный ремонт фасада, отмостки и фундамента, обновят внутренние помещения, заменят инженерные сети электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отопления.

«На период проведения ремонтных работ капитального характера, в целях обеспечения безопасности, посещение молодежного центра планируется приостановить. Вместе с тем, мероприятия для молодых семей будут осуществляться на иной инфраструктуре Муниципального автономного учреждения города Калининграда „Молодежный центр“», — сообщили в министерстве.

После завершения работ функциональное назначение пространства сохранится. В «Доме семьи» продолжат проводить образовательные программы для родителей, финансовые и юридические консультации, лекции врачей и экспертов по образованию и профориентации.

Открытие обновленного центра запланировано на декабрь 2026 года.