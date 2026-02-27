«Дом семьи» на улице Леонова планируют закрыть на капремонт до декабря

«Дом семьи» на улице Леонова планируют закрыть на капремонт до декабря
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Здание «Дома семьи» на улице Леонова, 4 в Калининграде планируют закрыть на капитальный ремонт. Об этом говорится в ответе Министерства молодежной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда».

В ведомстве сообщили, что ремонт запланирован на 2026 год в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Она реализуется по федеральному проекту «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Средства поступают из федерального и областного бюджетов, получателем выступает администрация Калининграда.

По информации областного министерства, в здании проведут капитальный ремонт фасада, отмостки и фундамента, обновят внутренние помещения, заменят инженерные сети электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и отопления.

«На период проведения ремонтных работ капитального характера, в целях обеспечения безопасности, посещение молодежного центра планируется приостановить. Вместе с тем, мероприятия для молодых семей будут осуществляться на иной инфраструктуре Муниципального автономного учреждения города Калининграда „Молодежный центр“», — сообщили в министерстве.

После завершения работ функциональное назначение пространства сохранится. В «Доме семьи» продолжат проводить образовательные программы для родителей, финансовые и юридические консультации, лекции врачей и экспертов по образованию и профориентации.

Открытие обновленного центра запланировано на декабрь 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter