Власти Калининграда ищут подрядчика, который обновит искусственный газон на стадионе

На футбольном поле стадиона «Пионер» в Калининграде в 2026 году планируют заменить искусственное покрытие. Информация о поиске подрядчика, который обновит новый искусственный газон для тренировок, размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Спортивная школа олимпийцского резерва № 5 по футболу. Начальная цена лота 51 804 229,14 ₽. «В соответствии с ТЗ надо будет уложить 8892 кв.м искусственного газона марки „GreenFields“ с высотой ворса 60 мм и плотностью 12000 dtex. На таких же газонах, например, тренируются футболисты „Зенита“, ПСВ „Эйндховен“ и ФК „Кёльн“», — отмечают в горадминистрации.

Заявки принимаются до 17 марта, итоги подведут 20-го.