Калининградские таможенники пресекли контрабанду валюты на 62 тыс. долларов

Фото: пресс-служба областной таможни
Калининградские таможенники на пункте пропуска Мамоново-2 предотвратили контрабанду наличных евро и рублей, эквивалентных 62 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Наличные евро и рубли были обнаружены у 69-летнего гражданина Германии, прибывшего в Россию из Польши на легковом автомобиле. Мужчина не заявил о наличии у него товаров и денежных средств, подлежащих таможенному декларированию.

«Однако во время таможенного досмотра в его личных вещах должностные лица обнаружили более 53 тыс. евро и 18 тыс. рублей, что в эквиваленте составляет 62 130 долларов США. Таким образом, количество незаконно перемещаемых денег составило 52 130 долларов США, что пятикратно превышает разрешенную к перемещению без таможенного декларирования сумму 10 тыс.долларов США», — говорится в сообщении ведомства. 

Денежные средства, превышающие допустимый лимит, изъяты. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемых денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет.

«При ввозе на таможенную территорию наличных денежных средств, превышающих эквивалент в 10 тыс. долл., их необходимо письменно задекларировать. При единовременном ввозе одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тыс. долл. к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств. Письменное таможенное декларирование наличных денежных средств не предполагает взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы», — подчёркивает таможня. 

