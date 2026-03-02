Россиян ждут трехдневные выходные в честь 8 Марта

Россиян ожидают трехдневные выходные по случаю Международного женского дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Нерабочими днями станут 7, 8 и 9 марта — суббота, воскресенье и понедельник. Дополнительный выходной появился из-за того, что 8 Марта в 2026 году выпадает на воскресенье, поэтому праздничный день переносится на следующий рабочий день.

При этом предшествующая празднику неделя будет полной рабочей. По словам депутата, пятница, 6 марта, не станет сокращенным днем, поскольку по нормам трудового законодательства рабочее время уменьшается только в день, непосредственно предшествующий праздничной дате.

После длинных выходных россиян ждет четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта. Всего в марте предусмотрен 21 рабочий день и 10 выходных и праздничных дней.

Как уточнила Бессараб, в 2026 году сокращенными рабочими днями станут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Всего в календаре закреплено 14 праздничных дней, а если они совпадают с выходными, перенос позволяет сохранить баланс рабочего и нерабочего времени. В целом в 2026 году запланировано 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

