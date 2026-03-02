УФССП: со стройфирмы взыскали полмиллиона за нарушение правил движения большегрузов

В Светлогорске приставы добились погашения штрафа строительной организацией. Однако для этого им пришлось применить ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Суд признал организацию, занимающуюся строительством и инженерными изысканиями, виновной в нарушении правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Исполнительный документ о взыскании штрафа в 450 тысяч рублей поступил в отделение судебных приставов Светлогорского городского округа.

Поскольку фирма не исполнила решение суда в сроки для добровольного погашения долга, приставы наложили арест на ее счета и запретили регистрационные действия с тремя земельными участками в Пионерском и зданием в Калининграде. После этого 450 тысяч рублей штрафа было перечислено на депозитный счет отделения. Дополнительно компании пришлось оплатить еще 54 тысячи рублей исполнительского сбора.