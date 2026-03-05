Калининградец лишился «Тойоты Камри» за повторное нетрезвое вождение (фото)

Калининградец лишился «Тойоты Камри» за повторное нетрезвое вождение (фото)
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Антиалкогольная кампания

У жителя Калининграда конфискован автомобиль за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2025 года калининградец, ранее привлекавшийся к административной ответственности и лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. Суд назначил нарушителю наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года.

Кроме того, в собственность государства конфискован автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого подсудимый находился в состоянии опьянения.

