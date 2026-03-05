Корпорация развития области ищет нового инвестора «Дому пожарных» в Калининграде

Власти региона пытаются найти нового инвестора, который займется реконструкцией «Дома пожарных» в Калининграде. Договор с компанией «Сегмент-Регион» на реконструкцию исторического здания на пересечении Московского проспекта и Литовского вала расторгнут. Соответствующая информация размещена на сайте Корпорации развития Калининградской области.

«Договор с московским инвестором был заключён в 2019 году и предусматривал восстановление здания с созданием гостинично-офисного центра. Однако, несмотря на заявленные намерения и разработанную концепцию, существенных изменений за прошедшие семь лет не произошло, что и послужило основанием для расторжения соглашения», — пояснили в КРКО.

«На сегодняшний день „Корпорация развития Калининградской области“ ищет инвестора», — говорится в сообщении. Также уточняется, что здание «Дома пожарных» «не имеет статуса объекта культурного наследия».

Напомним, в октябре этого года Корпорация развития области сообщила «Новому Калининграду» о решении расторгнуть договор с инвестором «Дома пожарных» — компанией «Сегмент-Регион», само здание решили законсервировать. Контракт разрывается в одностороннем порядке из-за нарушения условий соглашения. Тогда же корпорация заявляла о начале оценки текущего состояния объекта и намерении приступить к поиску нового инвестора, готового восстановить комплекс с учетом его исторической ценности.

В сентябре 2024 года года инвестору и подрядчикам «Дома пожарных» были направлены претензии из-за низких темпов работ по реконструкции. Арендатор ООО «Сегмент-Регион» рассказал городским властям, что на тот момент внутри здания выполнялись монолитные работы по укреплению каркаса, противоаварийные работы по предотвращению затопления фундамента и стены жилого дома № 55 по Литовскому валу. Помимо этого, подрядная организация вела восстановление исторической кирпичной кладки на фасаде, очищала её от граффити, налётов бетона и раствора. Кроме того, тогда же велось очищение внутриплощадочных сетей ливневой канализации.

«Корпорация развития Калининградской области подтверждает недостаточный темп проведения этих работ, поэтому инициатору проекта и подрядным организациям направлены претензии», — заявляли горвласти.

В октябре 2023 года Андрей Толмачев, возглавлявший на тот момент Корпорацию развития Калининградской области, сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024-2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».

Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте 2023 года, оно действует до 14 февраля 2026 года.

Проект реконструкции «Дома пожарных» был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.

Здание «Дома пожарных» решили передать Корпорации развития области в 2018 году.