УМВД: калининградка фиктивно зарегистрировала в своей квартире более 40 мигрантов

Все новости по теме: Криминал
Полицейские Калининграда выявили факт фиктивной постановки на учёт по месту пребывания иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что в 2025 году 54-летняя безработная женщина за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире более 40 иностранных граждан. Полицейские выяснили, что эти люди никогда не появлялись по данному адресу и не собирались там проживать.

В отношении подозреваемой возбуждено 35 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


