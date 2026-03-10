14 новых россиян пополнили ежегодный рейтинг Forbes богатейших людей мира

Все новости по теме: Банки и финансы
14 новых россиян пополнили ежегодный рейтинг Forbes богатейших людей мира

Ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes пополнился 14 новыми россиянами. Всего в список издание включило 155 российских миллиардеров, обновив рекорд, пишет РБК.

В частности, в числе новичков рейтинга Forbes оказалсябывший сотрудник и акционер «Яндекса», совладелец Nebius Group Владимир Иванов ($1,1 млрд).

Лидером рейтинг асреди россиян стал основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $37 млрд (57-я строчка в мировом рейтинге). Второе место занял владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин ($29,7 млрд; 79-я строчка в мировом списке). Тройку лидеров замыкает основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов ($29,5 млрд; 81-е место в мировом рейтинге), занимавший первое место среди россиян последние два года.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter