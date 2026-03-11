В Калининградскую область с начала года ввезли 2,9 тыс. тонн цитрусовых

С 1 января по 4 марта через пункты пропуска, расположенные в Калининградской области, управление Россельхознадзора проконтролировало 475 партий импортных цитрусовых фруктов общим весом более 2,9 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, это значительно превосходит показатели за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено 2,4 тыс. тонн.

Среди импортированных цитрусовых первой по объему стала продукция из Турции — 1,2 тыс. тонн мандаринов. Всего мандаринов поступило 1,7 тыс. тонн. Второе место заняли апельсины из Египта — 543 тонны (всего апельсинов — 663 тонны). Кроме того, поступили другие виды цитрусовых: 268 тонн свежих лимонов, 151 тонна помело, 90 тонн грейпфрутов, 10 тонн лаймов и 5 тонн свити. Плоды поступали из Зимбабве, Израиля, Китая, Марокко, ЮАР, которые составляют основу поставок цитрусовых.

Партии фруктов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, а также лабораторные исследования в Калининградском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», были допущены к ввозу на территорию России.