В Калининградскую область с начала года ввезли 2,9 тыс. тонн цитрусовых

Все новости по теме: Импорт
В Калининградскую область с начала года ввезли 2,9 тыс. тонн цитрусовых

С 1 января по 4 марта через пункты пропуска, расположенные в Калининградской области, управление Россельхознадзора проконтролировало 475 партий импортных цитрусовых фруктов общим весом более 2,9 тыс. тонн. Как сообщает пресс-служба ведомства, это значительно превосходит показатели за аналогичный период прошлого года, когда было ввезено 2,4 тыс. тонн.

Среди импортированных цитрусовых первой по объему стала продукция из Турции — 1,2 тыс. тонн мандаринов. Всего мандаринов поступило 1,7 тыс. тонн. Второе место заняли апельсины из Египта — 543 тонны (всего апельсинов — 663 тонны). Кроме того, поступили другие виды цитрусовых: 268 тонн свежих лимонов, 151 тонна помело, 90 тонн грейпфрутов, 10 тонн лаймов и 5 тонн свити. Плоды поступали из Зимбабве, Израиля, Китая, Марокко, ЮАР, которые составляют основу поставок цитрусовых.

Партии фруктов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, а также лабораторные исследования в Калининградском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», были допущены к ввозу на территорию России.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter