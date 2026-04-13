Экс-замглавы завода «Янтарь» получил срок за срыв контракта с Минобороны

В Калининграде бывший заместитель генерального директора верфи «Янтарь» Павел Носик и его подельник Вячеслав Курмыза получили по четыре года колонии по делу о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Telegram-канал ГВСУ СК России.

«Следствием установлено, что в 2016 году между государственным заказчиком и АО «ПСЗ „Янтарь“ заключен многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году Носик и Курмыза изготовили заведомо ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 млн рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере», — уточняет ведомство.

«Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Прибалтийский судостроительный завод „Янтарь“ по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина.. Носику и Курмызе назначено наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14,3 миллиона рублей», — отмечается в сообщении.